Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG



10.11.2026 / 15:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2026 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

9M 2026: Preisdisziplin zahlt sich aus, EBITDA-Marge über 10%



Die Cantourage Group SE hat heute Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt. Trotz des anhaltenden Preisdrucks in Deutschland drehte das EBITDA deutlich ins Positive, die Rohertragsmarge verdoppelte sich nahezu auf 35,3%.



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Bewusster Verzicht auf preisgetriebenes Volumen: Der Konzernumsatz lag in Q3 bei 19,9 Mio. EUR (-2,0% yoy). In Deutschland erzielte Cantourage 9,5 Mio. EUR, Großbritannien zog mit 9,3 Mio. EUR nahezu gleich, Polen steuerte 1,1 Mio. EUR bei. Laut Unternehmen beteiligt sich Cantourage sowohl in Deutschland als auch in Polen bewusst nicht am Preiskampf und verzichtet auf margenschwaches Volumen. Parallel baut das Unternehmen die Vertriebsmannschaft in Polen aus, um die Umsätze auf Basis des Premium-Sortiments wieder zu steigern.



Margenziel im Fokus: Die Rohertragsmarge stieg auf 35,3% (Vj.: 18,1%), das EBITDA auf 1,9 Mio. EUR (Vj.: -2,2 Mio. EUR). Nach 9M liegt die EBITDA-Marge bei 10,9% (Vj.: 4,5%). Weitere Hebel sehen wir in der dritten begleiteten EU-GMP-Zertifizierung (All Nations) mit fünfjähriger Exklusivität sowie in der eigenen Telemedizin-Plattform Telecan. Jüngst hat Cantourage Telecan neben der Videosprechstunde um einen fragebogengestützten digitalen Zugang erweitert, bei dem ein approbierter Arzt jeden Fall individuell prüft und eigenständig über eine Verordnung entscheidet. Laut Unternehmen ist die Plattform zudem so aufgestellt, dass sie flexibel auf künftige gesetzliche Veränderungen reagieren kann. Steigende Patientenzahlen dürften damit unmittelbar im Absatz eigener Produkte über die Apotheken ankommen.



Bewusste Preisdisziplin, Prognosen auf unteres Guidance-Ende angepasst: Das Management avisiert für das Gesamtjahr nunmehr das untere Ende der Guidance-Spannen (Umsatz 85 bis 95 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA 10 bis 12 Mio. EUR). Wir passen unsere Schätzungen für 2026e ebenfalls leicht an und erwarten nun einen Umsatz von 85,0 Mio. EUR (zuvor: 87,0 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von 10,0 Mio. EUR (zuvor: 10,9 Mio. EUR). Die Anpassung ist u.E. Ausdruck einer bewussten strategischen Entscheidung, gezielt auf margenschwaches Volumen zu verzichten und sich nur bedingt am Preiskampf zu beteiligen, statt Marktanteile über den Preis zu erkaufen. Mehrere Insolvenzen im Wettbewerb sind deutliche Zeichen einer Marktbereinigung im fortgeschrittenen Stadium. Mit einer Net-Cash-Position von 10,8 Mio. EUR und einer EK-Quote von 75,6% verfügt Cantourage u.E. über die Mittel, die Bereinigung in Kernmärkten aktiv mitzugestalten und neue Märkte zu erschließen.



Fazit: Cantourage stellt Ergebnisqualität konsequent vor Umsatz und hat mit seiner Liquidität die Möglichkeit, gestärkt aus der laufenden Marktbereinigung hervorzugehen. Angesichts eines EV/EBITDA 2026e von 6,8x erachten wir die Aktie als attraktiv bewertet und bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung.







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