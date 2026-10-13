Berlin - Im Berliner Regierungsviertel ist es am Dienstag für eine knappe Stunde zu einem größeren Stromausfall gekommen.
Wie Stromnetz Berlin als Betreiber des Stromnetzes der Hauptstadt mitteilte, waren die Straßenzüge Alexanderufer, Margarete-Steffin-Str., Reinhardtstr., Schiffbauerdamm sowie die nähere Umgebung betroffen.
Zu den betroffenen Gebäuden zählte auch das Haus der Bundespressekonferenz. Nach Angaben eines dts-Reporters war der Strom dort kurz nach 9 Uhr ausgefallen. Zwischenzeitlich hieß es, dass die Störung voraussichtlich bis 11 Uhr behoben sein werde. Letztendlich war dies aber bereits kurz nach 10 Uhr der Fall. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.
Wie Stromnetz Berlin als Betreiber des Stromnetzes der Hauptstadt mitteilte, waren die Straßenzüge Alexanderufer, Margarete-Steffin-Str., Reinhardtstr., Schiffbauerdamm sowie die nähere Umgebung betroffen.
Zu den betroffenen Gebäuden zählte auch das Haus der Bundespressekonferenz. Nach Angaben eines dts-Reporters war der Strom dort kurz nach 9 Uhr ausgefallen. Zwischenzeitlich hieß es, dass die Störung voraussichtlich bis 11 Uhr behoben sein werde. Letztendlich war dies aber bereits kurz nach 10 Uhr der Fall. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur