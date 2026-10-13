Die Mercedes-Benz AG und The Mobility House Energy GmbH verbinden bidirektionales Laden zu Hause mit einer Vergütung für die Anschlussdauer. Das Angebot startet in Deutschland für den vollelektrischen GLC und die neue elektrische C-Klasse. Für die Nutzung sind unter anderem ein Smart Meter und ein spezieller Stromtarif erforderlich. Nach Unternehmensangaben umfasst MB.CHARGE Home Pro Intelligent eine 11-kW-DC-Wallbox, den Mercedes-Benz Intelligent Pro Eco Tarif und eine App. Bidirektionales Laden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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