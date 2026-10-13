EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
/ Schlagwort(e): Personalie
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und haben ihren ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Die Verträge der Co-Trainer Robert Kovac und Filip Tapalovic wurden ebenfalls bis zum 30. Juni 2029 verlängert.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 - 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 - 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2414768
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2414768 13.10.2026 CET/CEST