Dortmund - Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Cheftrainer Niko Kovac langfristig verlängert. Wie der Verein mitteilte, unterzeichnete der 54-Jährige am Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Mit ihm bleiben auch die beiden Co-Trainer Robert Kovac und Filip Tapalovic beim BVB.
"Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Er habe die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genieße innerhalb des Klubs eine hohe Akzeptanz. "Die Verlängerung mit Niko ist auch ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität bei Borussia Dortmund."
Kovac und sein Trainerteam hatten den BVB im Frühjahr 2025 auf Tabellenplatz elf übernommen und am letzten Spieltag der Saison 2024/25 noch die Qualifikation zur Champions League geschafft. In der vergangenen Spielzeit führte Kovac den Klub zur Vizemeisterschaft. Die dabei erreichten 73 Zähler bedeuten die fünftbeste Punkteausbeute der Vereinsgeschichte.
"Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Er habe die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genieße innerhalb des Klubs eine hohe Akzeptanz. "Die Verlängerung mit Niko ist auch ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität bei Borussia Dortmund."
Kovac und sein Trainerteam hatten den BVB im Frühjahr 2025 auf Tabellenplatz elf übernommen und am letzten Spieltag der Saison 2024/25 noch die Qualifikation zur Champions League geschafft. In der vergangenen Spielzeit führte Kovac den Klub zur Vizemeisterschaft. Die dabei erreichten 73 Zähler bedeuten die fünftbeste Punkteausbeute der Vereinsgeschichte.
© 2026 dts Nachrichtenagentur