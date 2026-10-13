Chur - Die Bündner Regierung nimmt Stellung zur Vernehmlassungsvorlage des Bundes betreffend «Verkehr '45». Sie fordert den Bundesrat dazu auf, die besonderen Verkehrsbedürfnisse von Gebirgskantonen stärker zu berücksichtigen und zentrale Bündner Infrastrukturprojekte höher zu priorisieren. Die Regierung nimmt Stellung zu einer Vernehmlassungsvorlage des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) in Zusammenhang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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