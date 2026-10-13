London - Die hohen Ölpreise lassen den britischen Ölkonzerns BP sein Verschuldungsziel deutlich früher erreichen als erwartet. Das Management rechnet per Ende September mit einer Nettoverschuldung zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden US-Dollar (12,1 bis 13 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal hatte die Nettoverschuldung noch bei 22,3 Milliarden Dollar gelegen. Ähnlich hoch war sie auch 2025. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab