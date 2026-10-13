Der Halbleitersektor gerät weltweit unter Druck, und die Spuren ziehen sich bis nach Frankfurt. Infineon verloren am Dienstag vorbörslich auf Tradegate 1,5% zum Xetra-Schluss, nachdem der südkoreanische Kospi-Index zuvor um rund 6% abgerutscht war. Damit stellt sich die Frage: Beginnt hier eine breite Korrektur des KI-Booms, oder handelt es sich um einen Rücksetzer in einem intakten Aufwärtstrend? Asien verliert deutlich Den schärfsten Einbruch gab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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