Seit Wochen pendelt der Kurs der Vorzugsaktie von Sto nun um die Marke von 100 Euro. Mit Blick auf die im Sommer 2026 erreichten Tiefstände etwas oberhalb von 90 Euro ist das zwar eine gewisse Stabilisierung. Auf der anderen Seite ist es noch keine 4,5 Jahre her, dass die Aktie des Bauzulieferers zu Kursen um 200 Euro gehandelt wurde. Fundamental ist der Rückgang durchaus nachvollziehbar: Immerhin hat der Anbieter von Dämmsystemen für Fassaden und den Innenraum von Gebäuden in den guten Jahren 2020 bis 2023 jeweils etwa doppelt so viel verdient wie derzeit und kämpft unverändert mit den schwierigen Rahmenbedingungen in der Baubranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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