Zürich - Das Jobangebot bei Schweizer Banken ist im September 2026 erneut leicht zurückgegangen. Die Zahl der Stelleninserate sank im Vergleich zum August um 1,7 Prozent. Insgesamt hatten die zehn grössten Banken in der letzten Septemberwoche 515 Stelleninserate auf ihren Webseiten aufgeschaltet. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen der grössten Banken analysiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab