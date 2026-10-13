Berlin - Nach dem Rückzug von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) drängt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf mehr Tempo bei der Reformpolitik und erhöht den Druck auf die SPD.
"Die Koalition muss sich jetzt zusammenreißen", sagte Söder der "Bild". Das heiße: Kein Streit, sondern Ergebnisse. "Die Wirtschaft wächst endlich wieder. Deshalb müssen wir entschlossen auf Reformkurs bleiben, damit es weiter aufwärts geht." Man brauche noch mehr Tempo beim Regieren. "Dazu müssen alle beitragen. Wir können nicht wieder alles verschieben, um auf die SPD zu warten."
"Die Koalition muss sich jetzt zusammenreißen", sagte Söder der "Bild". Das heiße: Kein Streit, sondern Ergebnisse. "Die Wirtschaft wächst endlich wieder. Deshalb müssen wir entschlossen auf Reformkurs bleiben, damit es weiter aufwärts geht." Man brauche noch mehr Tempo beim Regieren. "Dazu müssen alle beitragen. Wir können nicht wieder alles verschieben, um auf die SPD zu warten."
© 2026 dts Nachrichtenagentur