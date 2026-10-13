Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einer fortgesetzten Entspannung an den Anleihemärkten mit deutlich festeren Kursen. Der Handel steht unter dem Eindruck des zuvor in den USA und in Asien unter Druck stehenden Technologiesektors. Diese Aktien sind hierzulande aber in der deutlichen Minderheit - in der Schweiz sind vor allem defensive Papiere vertreten. Sie geben entsprechend dem Markt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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