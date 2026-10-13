Die Palantir-Aktie befindet sich seit Ende Juni in einer starken Aufwärtsbewegung, die zum Ende der vergangenen Woche zum Ausbruch auf ein neues Rekordhoch führte. Am Montag gelang eine weitere Bestmarke. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Hat die Rallye noch Potenzial nach oben oder ist es an der Zeit, über Gewinnmitnahmen nachzudenken? Analysten treiben die Kursfantasie Nach einer langwierigen Korrektur mit einem zwischenzeitlichen Kursverlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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