Die LVMH-Aktie trieb Anlegern in den letzten Jahren die Tränen in die Augen. Der Kurs des französischen Luxusgüterkonzerns sackte am gestrigen Montag auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren ab. Können die vorläufigen Quartalszahlen den unaufhaltsamen Sturz von LVMH endlich stoppen? Und sollten Anleger auf einen Rebound des Luxustitels setzen? Ein verhaltenes Bild LVMH hat gestern Abend die Umsatzzahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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