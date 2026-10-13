ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 525 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche sei erwartet worden, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend nach den Quartalszahlen des französischen Luxusherstellers. Sie senkte ihre Gewinnschätzungen und geht davon aus, dass sich die Margen bis 2030 nur bis auf das Niveau von vor der Corona-Krise erholen werden. Kurzfristige Kurstreiber dürften zwar Mangelware sein, aufgrund der extrem gedrückten Stimmung, angepasster Erwartungen und der tiefen Bewertung sei das Chance-Risiko-Verhältnis aber überzeugend./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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