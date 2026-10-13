Der chinesische Batteriehersteller CATL und der deutsche Systemintegrator Intilion haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um in den nächsten fünf Jahren gemeinsam Projekte zur Errichtung von Natrium-Ionen-Batteriespeichern mit einer Gesamtkapazität von bis zu drei Gigawattstunden im deutschsprachigen Raum zu entwickeln. Intilion-CEO Hubertus Jakobi gab die Vereinbarung in der vergangenen Woche in einem LinkedIn-Beitrag bekannt. er erklärte, die Unternehmen beabsichtigten, die Natrium-Ionen-Batterielösungen von CATL in den DACH-Märkten, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, einzusetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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