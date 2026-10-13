Enodia Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige kleinmolekulare Therapien für den gezielten Proteinabbau am Ort der Synthese entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine Forschungskooperation und eine Lizenzvereinbarung mit Pfizer Inc. zur Erforschung und Entwicklung von Sec61-Inhibitoren geschlossen hat. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Erforschung und Weiterentwicklung neuartiger kleinmolekularer Therapeutika unter Nutzung der firmeneigenen Plattform von Enodia zu beschleunigen.

Die firmeneigene Plattform von Enodia ermöglicht eine selektive Modulation des Sec61-Translokons ein neuartiger Ansatz zur Hemmung krankheitsauslösender Proteine am Ort der Synthese, noch bevor pathologische Auswirkungen auftreten, wobei wesentliche physiologische Funktionen erhalten bleiben. Enodia hat einen breiten und gut charakterisierten chemischen Raum aufgebaut, der mehrere Familien von Sec61-Inhibitoren umfasst. Dieser wird durch umfangreiche biologische Datensätze gestützt, darunter Proteomik, Kryo-EM und maßgeschneiderte Zelllinienbibliotheken, die ein rationales Design kleinmolekularer Wirkstoffe auf Basis von maschinellem Lernen ermöglichen.

"Enodia hat eine breit angelegte Plattform entwickelt, die eine selektive Modulation des Sec61-Translokons ermöglicht ein neuartiger Ansatz zur Hemmung krankheitsauslösender Proteine unter Wahrung essenzieller physiologischer Funktionen", erklärte Yves Ribeill, Chief Executive Officer von Enodia Therapeutics. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pfizer, bei der wir deren fundiertes Fachwissen und ihre klinischen Ressourcen mit unserem Ansatz zur präzisen Bekämpfung pathologischer Proteine kombinieren, um potenzielle neue Medikamente zu entwickeln."

Enodia wurde im Zusammenhang mit der Transaktion von Alexandra Carrel (Founding Partner) und Thomas Rocco (Of Counsel) von MCE Carrel Avocats als Rechtsberater vertreten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Enodia Forschungsaktivitäten durchführen, um Sec61-Inhibitor-Kandidaten für verschiedene Kooperationsziele zu identifizieren, zu optimieren und weiterzuentwickeln. Nach Ablauf der Kooperationslaufzeit übernimmt Pfizer die Verantwortung für alle klinischen, produktionstechnischen, behördlichen und kommerziellen Aktivitäten. Enodia erhält eine Vorauszahlung und hat Anspruch auf künftige Meilensteinzahlungen für Forschung, Entwicklung und Umsatz sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz, wodurch sich der potenzielle Gesamtwert auf über 500 Millionen US-Dollar beläuft.

Über Enodia Therapeutics

Enodia Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung erstklassiger kleinmolekularer Therapien spezialisiert hat, die den Abbau krankheitsauslösender Proteine bereits an ihrem Entstehungsort ermöglichen, bevor diese schädliche Auswirkungen entfalten können. Aufbauend auf bahnbrechenden Forschungsergebnissen des Institut Pasteur und entwickelt von Argobio Studio treibt Enodia über seine Sec61-Plattform eine Pipeline voran, deren Schwerpunkt zunächst auf den Bereichen Entzündungsforschung, Immunologie und Onkologie liegt, wobei sich zudem weitere Möglichkeiten in der Virologie ergeben.

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