Berlin - Handwerkspräsident Jörg Dittrich fordert mit Blick auf die Rentenreform Sonderlösungen für körperlich stark belastete Berufsgruppen. "Wir brauchen diese Sonderlösungen auch für das Handwerk", sagte er den Sendern RTL und ntv. Zugleich sei die Reform "mit Blick auf die Generationengerechtigkeit richtig".
Dittrich kritisierte, dass bei der Rentendebatte häufig nur über Dachdecker und Pflegefachkräfte gesprochen werde. Gerade bei Dachdeckern sei es schon heute schwierig, das gesetzliche Rentenalter zu erreichen. Welche Berufe von Ausnahmen profitieren sollten, müsse geprüft werden.
"Das Schlimmste ist, wenn wir nichts tun, dann wird es für alle schlecht werden", sagte Dittrich mit Blick auf die wirtschaftliche Lage. Alle müssten ihren Beitrag leisten, um Wohlstand und Sozialsysteme zu erhalten.
Dittrich kritisierte, dass bei der Rentendebatte häufig nur über Dachdecker und Pflegefachkräfte gesprochen werde. Gerade bei Dachdeckern sei es schon heute schwierig, das gesetzliche Rentenalter zu erreichen. Welche Berufe von Ausnahmen profitieren sollten, müsse geprüft werden.
"Das Schlimmste ist, wenn wir nichts tun, dann wird es für alle schlecht werden", sagte Dittrich mit Blick auf die wirtschaftliche Lage. Alle müssten ihren Beitrag leisten, um Wohlstand und Sozialsysteme zu erhalten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur