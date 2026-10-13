Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Dienstag mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman telefoniert. Gegenstand der Gespräche seien die Angriffe der Huthis, unter anderem auf den Flughafen Riad, sowie die Lage im Nahen und Mittleren Osten gewesen, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.
Merz habe die terroristischen Angriffe der von Iran unterstützten Huthis "auf das Schärfste" verurteilt, so Kornelius. Er und der Kronprinz seien sich einig gewesen, dass diese Angriffe sofort aufhören müssten. Auch die Seeblockaden durch den Iran und die Huthis in der Straße von Hormus und am Bab al-Mandab müssten sofort enden. Der Iran müsse darüber hinaus "ernsthaft verhandeln" und aufhören, die Region zu destabilisieren. Gleichzeitig müsse er die Straße von Hormus "dauerhaft und ohne Einschränkungen" öffnen und sein militärisches Nuklearprogramm einstellen.
Der Bundeskanzler und der Kronprinz berieten laut Kornelius zudem über Möglichkeiten, wie der Konflikt beendet und die Energiepreise stabilisiert werden können. Weitere Details dazu wurden nicht genannt.
Merz habe die terroristischen Angriffe der von Iran unterstützten Huthis "auf das Schärfste" verurteilt, so Kornelius. Er und der Kronprinz seien sich einig gewesen, dass diese Angriffe sofort aufhören müssten. Auch die Seeblockaden durch den Iran und die Huthis in der Straße von Hormus und am Bab al-Mandab müssten sofort enden. Der Iran müsse darüber hinaus "ernsthaft verhandeln" und aufhören, die Region zu destabilisieren. Gleichzeitig müsse er die Straße von Hormus "dauerhaft und ohne Einschränkungen" öffnen und sein militärisches Nuklearprogramm einstellen.
Der Bundeskanzler und der Kronprinz berieten laut Kornelius zudem über Möglichkeiten, wie der Konflikt beendet und die Energiepreise stabilisiert werden können. Weitere Details dazu wurden nicht genannt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur