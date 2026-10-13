Paris / London / Zürich - Am Dienstag ist es an den europäischen Börsen zögerlich nach oben gegangen. «Während Technologieaktien weiter unter Gewinnmitnahmen leiden, halten sich die klassischen Industrie- und Standardwerte deutlich besser», beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets das Handelsgeschehen. «Die bisherigen Zugpferde bremsen, während die lange im Schatten stehenden Branchen dem Markt Halt geben.» Vor den anstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab