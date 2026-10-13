Nürnberg - Nach der Sperrung des Nürnberger Flughafens wegen eines Polizeieinsatzes haben die Behörden Entwarnung gegeben. Die Überprüfungen vor Ort hätten ergeben, dass keine Gefahr bestehe, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.
Zuvor hatten die Beamten "unklare Luftnotlage" gemeldet. Bei dem betroffenen Flugzeug handelte es sich um ein Linienflugzeug aus Korfu, welches planmäßig in Nürnberg landete. Der Flugbetrieb blieb zunächst noch eingestellt. Weitere Details zu den Hintergründen waren zunächst weiterhin unklar.
Bereits am frühen Dienstagmorgen war es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg gekommen. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 4 Uhr hatten drei Piloten während des jeweiligen Lande- oder Startvorgangs unabhängig voneinander die Sichtung eines Objekts gemeldet, bei dem es sich möglicherweise um eine Drohne gehandelt haben könnte. Im Anschluss kam es zu temporären Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.
Zuvor hatten die Beamten "unklare Luftnotlage" gemeldet. Bei dem betroffenen Flugzeug handelte es sich um ein Linienflugzeug aus Korfu, welches planmäßig in Nürnberg landete. Der Flugbetrieb blieb zunächst noch eingestellt. Weitere Details zu den Hintergründen waren zunächst weiterhin unklar.
Bereits am frühen Dienstagmorgen war es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg gekommen. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 4 Uhr hatten drei Piloten während des jeweiligen Lande- oder Startvorgangs unabhängig voneinander die Sichtung eines Objekts gemeldet, bei dem es sich möglicherweise um eine Drohne gehandelt haben könnte. Im Anschluss kam es zu temporären Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.
© 2026 dts Nachrichtenagentur