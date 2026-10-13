Nach Microsoft-Mitgründer Bill Gates und CEO Satya Nadella hat jetzt auch der Präsident des Softwarekonzerns Brad Smith nachdrücklich vor den potenziellen Gefahren von KI gewarnt. Jede Milch im Supermarkt werde strenger reguliert, so Smith. Am 10. Oktober 2026 hatte Microsoft-CEO Satya Nadella in einem Social-Media-Beitrag die Notwendigkeit einer strengeren Kontrolle für KI-Systeme angemahnt und einen entsprechenden Kill-Switch gefordert. Zuvor hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n