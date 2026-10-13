Rheinmetall Aktie| Erholung trifft auf bärischen Gesamttrend | Analyse

Per Xetra-Schlussnotierung zeigten sich die deutschen Aktien News überwiegend freundlich: 32 Werte schlossen im Plus, während lediglich 8 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Gewinnerliste im DAX 40 führte dabei die Rheinmetall Aktie an, die sich um 3,20 Prozent verteuerte. Auf den weiteren Plätzen folgten Zalando (+1,79 Prozent) und RWE (+1,77 Prozent).

- Rheinmetall ISIN: DE0007030009 - WKN: 703000 - Ticker: RHM

?? Die 3 Key Takeaways zur Infineon Aktie

DAX-Spitzenreiter mit Erholungssignal: Die Rheinmetall Aktie setzt sich mit einem Plus von 3,20 - per Xetra-Schluss an die Spitze des DAX 40, bleibt übergeordnet jedoch in einer technisch angeschlagenen Verfassung.

Entscheidende Hürden im Tageschart: Ein nachhaltiger Befreiungsschlag gelingt erst bei einem Tagesschlusskurs über der SMA50 (1.062,43 EUR); vorher droht ein erneuter Rücksetzer in Richtung Jahrestief (901,33 EUR).

Kurzfristiges Potenzial im 4h-Chart: Über der SMA20 (945,95 EUR) besteht die Chance auf einen Test der SMA50 (967,52 EUR) - hier entscheidet sich, ob Anschlusskäufe folgen oder Gewinnmitnahmen den Kurs abweisen.

Chartcheck Rheinmetall Aktie: Betrachtung im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart lässt sich die Struktur der vergangenen Monate klar nachzeichnen: Das Allzeithoch aus dem Januar wurde konsequent abverkauft. Die Aktie setzte in den Folgemonaten kontinuierlich zurück.

Kleinere Erholungsbewegungen an und über die SMA20 (aktuell bei 977,33 EUR) nutzten Anleger rasch für Gewinnmitnahmen. Erst Ende Juli gelang der Ausbruch über die SMA20 und nachfolgend auch über die SMA50 (aktuell bei 1.062,43 EUR). Die Rheinmetall Aktie konnte sich jedoch nicht nachhaltig nach oben absetzen.

Im weiteren Verlauf rutschte der Kurs wieder unter beide Durchschnittslinien. Zuletzt etablierte sich das Papier unter der SMA20. In der vergangenen Handelswoche schob sich der Kurs zwar erneut an die SMA20 heran, wurde dort aber wieder nach unten abgewiesen.

Bärisches Szenario: Solange der Anteilsschein per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, muss von einer Fortsetzung der Schwäche in Richtung des Jahrestiefs bei 901,33 EUR bzw. bis an das offene GAP bei 890,30 EUR ausgegangen werden....

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