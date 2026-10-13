Opfikon - Mit der Fertigstellung der beiden Mehrfamilienhausprojekte Garden in Höri und Eden in Hedingen hat DHG Holding im Jahr 2026 einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau ihres Schweizer Wohnimmobilienportfolios vollzogen. Insgesamt entstanden 63 moderne Mietwohnungen in sechs Wohngebäuden, die nun langfristig im Bestand des Familienunternehmens gehalten werden. In Höri umfasst das im Januar fertiggestellte Projekt Garden vier Wohngebäude ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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