Der Stuttgarter Premiumhersteller Mercedes-Benz bekommt im Chart keine Gegenbewegung zustande. Ein einzelner Markt belastet die Auslieferungen und Ende Oktober legt der Konzern Ergebnisse vor. Offen bleibt, ob sich bei fallenden Kursen Käufer zeigen. Schwacher Sommer, ausverkaufte Neuheiten Am 7. Oktober hat Mercedes-Benz die Absatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Weltweit setzte der Konzern 491.700 Pkw und Vans ab was -6% entspricht. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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