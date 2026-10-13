Die Aktien von Nvidia und AMD haben sich 2026 deutlich unterschiedlich entwickelt. Während AMD an der Börse einen außergewöhnlichen Kursanstieg verzeichnet, ist Nvidia wesentlich moderater gewachsen. Die zunehmende Bewertungslücke zwischen den Chipriesen wirft die Frage auf, welche der beiden Aktien derzeit attraktiver bewertet ist und Anlegern langfristig die besseren Chancen bietet. AMD erlebt außergewöhnliche Kursrally Die Aktie von Advanced Micro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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