Ein Rivale aus China schickt Micron unter 1.000 US-Dollar. Der Konzern kontert mit einem Rekordrückkauf über 35 Milliarden US-Dollar. Analysten sehen über 50 Prozent Luft. Einstiegschance? Micron hat die Marke von 1.000 US-Dollar wieder verloren. Erstmals seit dem 17. September schloss sie damit unter der runden Marke. Vom Rekordhoch bei 1.255 US-Dollar Ende Juni ist sie inzwischen gut 20 Prozent entfernt. Seit Jahresbeginn steht trotzdem noch ein Plus von um die 250 Prozent. China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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