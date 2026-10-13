Der neue World Energy Transitions Outlook beschreibt, wie Strom fossile Energieträger in den Verbrauchssektoren verdrängen soll. Für die Elektrifizierung mit Erneuerbaren fordert IRENA abgestimmte Investitionen in Netze, Speicher und Energieeffizienz. Die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) fordert, die Elektrifizierung mit Erneuerbaren bis 2035 vorrangig zu beschleunigen. Ihr am 13. Oktober veröffentlichter World Energy Transitions Outlook (WETO) 2026 beschreibt dafür einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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