DJ Roche erwirbt Lizenz für chinesischen Abnehm-Medikamentenkandidaten
DOW JONES--Roche hat sich die Rechte an einem Kandidaten für ein Abnehm-Medikament gesichert. Der Schweizer Pharmakonzern hat dafür eine Lizenzvereinbarung mit der chinesischen Rona Therapeutics geschlossen, wie das Unternehmen mit Sitz in Shanghai mitteilte. Roche zahlt vorab 100 Millionen US-Dollar. Je nach Erreichen bestimmter Meilensteine können weitere bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar fällig werden.
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October 13, 2026 07:49 ET (11:49 GMT)
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