Eine neue Verbindung zwischen der Aurora Solar und K2 Base soll die mehrfache Erfassung von Dach- und Moduldaten reduzieren. Installationsbetriebe können abgeschlossene PV-Designs übernehmen und für die Planung der Unterkonstruktion nutzen. Die Schnittstelle zwischen Aurora Solar und K2 Base steht ab sofort zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer starten die Übertragung über die K2-Base-Kachel im Aurora Solar Design Mode. Dabei gelangen unter anderem Dachgeometrie, Dachtypklassifizierung, vorhandene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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