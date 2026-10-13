+++ Feilschen um die EEG-Novelle im Bundestag +++ Interview Ursula Heinen-Esser (BEE) +++ Betriebsreportage: Akotec +++ WindSeeG-Novelle +++ Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 604 vom 13.10.2026, die heute erschienen ist:Feilschen um die EEG-NovelleEs ist eine Kombination aus Zeitdruck und massiven Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz, die derzeit die parlamentarischen Verhandlungen bestimmt. Der Zeitplan wird wohl nicht eingehalten. Für die Branche wird es damit so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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