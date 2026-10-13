Original-Research: Electro Optic Systems - von Montega AG



13.10.2026 / 15:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Unternehmen: Electro Optic Systems ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.10.2026 Kursziel: 17,00 AUD (zuvor: 16,00 AUD) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Nicklas Frers

EOS mit größtem Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte



Electro Optic Systems (EOS) hat am 9. Oktober 2026 einen Rekord-Vertrag mit der Regierung von Kuwait (GCC-Mitgliedstaat) abgeschlossen. Der Auftrag über 370 Mio. GBP (ca. 700 Mio. AUD) umfasst die Lieferung eines flächendeckenden, landesweiten Drohnenabwehrsystems. Es handelt sich dabei um den mit Abstand größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte.



Details zum Auftrag: Das vereinbarte System dient dem flächendeckenden Schutz Kuwaits vor Bedrohungen durch Luft- und Seedrohnen. EOS agiert hierbei als Hauptauftragnehmer (Prime Contractor) und führender Systemintegrator. Das technologische Herzstück bildet die KI-gestützte NiDAR Command-and-Control (C2)-Software von MARSS, welche heterogene Drittanbieter-Sensoren (Optronik, Radar, Sonar) und Effektoren (kinetische Abfangraketen sowie Soft-Kill-Jammer) nahtlos miteinander vernetzt. Die Transaktion validiert die strategische Übernahme von MARSS somit in vollstem Umfang. Mit einem Volumen von ca. 700 Mio. AUD verdoppelt dieser Einzelauftrag den bisherigen festen Auftragsbestand (846 Mio. AUD per Ende Juni 2026) nahezu auf einen Schlag auf nunmehr rund 1,5 Mrd. AUD. Über 80 % des Gesamterlöses aus dem Auftrag sollen in den ersten 12 bis 24 Monaten realisiert werden, gefolgt von einer 4-jährigen Supportphase (~20 % Erlösanteil). Nach anfänglichem Working-Capital-Bedarf dürfte das Projekt ab Mitte 2027 deutlich cashflow-positiv werden. Dies erhöht die Erlös- und Ergebnisvisibilität für die Jahre 2027 und 2028 drastisch. Zudem betont das Management explizit, dass der erfolgreiche Vollzug dieses Referenzprojekts die Tür für erhebliche Folgeaufträge und Expansionen in der Region und darüber hinaus aufstößt. Die Zuordnung des Kunden zu Kuwait sowie die explizit offengelegte Unterstützung durch das britische Verteidigungsministerium tragen entscheidend zur Entschärfung des Risikoprofils bei. Während namenlose Großverträge aus der Golfregion am Kapitalmarkt oft Zweifel hinsichtlich Gegenparteirisiko, Zahlungsmoral und politischer Beständigkeit aufwerfen, lässt sich ein staatlicher Kuwait-Vertrag mit öffentlichem Backup des UK MoD vom Markt wesentlich leichter, transparenter und risikoloser bewerten.



Konditionen: Damit die Auftragsausführung formal beginnen kann, müssen noch finale Bedingungen (Conditions Precedent) erfüllt werden. Hierzu zählen eine Bankgarantie über 74 Mio. GBP gegen Erhalt einer Kundenanzahlung in gleicher Höhe sowie die Erteilung der Exportlizenzen innerhalb von zwei Monaten. Die notwenigen Mittel hierfür stehen aus der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung (Mai 2026) zur Verfügung. Den geforderten Performance Bond über 10 % des Vertragswertes (37 Mio. GBP) hat EOS bereits am 12. August 2026 vollumfänglich cash-besichert hinterlegt. Wir stufen daher die Verbindlichkeit des Auftrags als sehr hoch ein.



Modellanpassungen: Da wir das Inkrafttreten der verbleibenden Bedingungen als sehr wahrscheinlich einstufen, passen wir unser Modell entsprechend an. Da über 80 % des Gesamterlöses aus dem Megadeal (ca. 560 Mio. AUD) innerhalb der ersten 24 Monate nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen verumsatzt werden, heben wir unsere Umsatzprognosen für die kommenden Jahre signifikant an. Für 2027e steigern wir unsere Umsatzerwartung auf 662 Mio. AUD (zuvor ~475 Mio. AUD), da sich die initiale Hochlaufphase und der Produktionsanlauf früher und dynamischer niederschlagen. Grund hierfür ist, dass die Lead-Time für MARSS-Aufträge im Vergleich zu RWS-Systemen deutlich geringer ist. Für 2028e, in dem der Peak des Hardware-Rollouts erreicht wird, heben wir unser Umsatzziel auf 832 Mio. AUD (zuvor ~697 Mio. AUD) an. Margenseitig bringt der MARSS-Auftrag durch den Anteil zugekaufter Drittkomponenten (Sensoren/Effektoren) zwar eine etwas geringere Bruttomarge mit sich, erzielt durch die NiDAR-Software und Fixkostenskalierung jedoch eine spürbar höhere EBITDA-Marge.



Fazit: Der 700-Mio.-AUD-Großauftrag untermauert die Wachstumsstory von EOS eindrucksvoll und sichert dem Unternehmen ein historisches Ausmaß an Umsatzvisibilität für 2027 und 2028. Nach deutlichen Anpassungen unserer Umsatzschätzungen für die kommenden beiden Jahre bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem aktualisierten Kursziel von 17,00 AUD.







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