Vancouver, BC, Kanada - 13. Oktober 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") gibt bekannt, dass es zugestimmt hat, sein NAFTA-Schiedsverfahren (das "APA-Schiedsverfahren") gegen die Regierung Mexikos gemäß Kapitel 11 des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens im Zusammenhang mit dem langjährigen Steuerstreit hinsichtlich der Tochtergesellschaft von First Majestic, Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. ("PEM"), vorübergehend auszusetzen. Einzelheiten zum Hintergrund dieses Steuerstreits sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen von First Majestic dargelegt, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

First Majestic und Mexiko führen seit mehreren Jahren Gespräche und Verhandlungen zur Beilegung des langjährigen Steuerstreits im Zusammenhang mit PEM, wobei in diesem Jahr erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung erzielt wurden. Nachdem sich First Majestic und Mexiko grundsätzlich auf einen Rahmen zur Beilegung des Steuerstreits geeinigt haben, haben die Parteien das für das APA-Schiedsverfahren zuständige Schiedsgericht ersucht, das Verfahren vorübergehend auszusetzen, während sie an der Finalisierung und Umsetzung der Einigung arbeiten. Dementsprechend hat das Schiedsgericht einen Beschluss erlassen, mit dem das Verfahren bis 31. Dezember 2026 vorübergehend ausgesetzt wird.

Die bisherigen Verhandlungen verliefen konstruktiv und in freundlicher Atmosphäre, und First Majestic ist weiterhin optimistisch, dass bis Ende 2026 eine endgültige Einigung erzielt wird. Sollte zusätzliche Zeit für den Abschluss der Einigung erforderlich sein, können die Parteien das Schiedsgericht ersuchen, die vorübergehende Aussetzung bis in das erste Quartal 2027 zu verlängern. Sollte bis Ende 2026 keine endgültige Einigung erzielt werden können und die Parteien nicht davon ausgehen, dass zusätzliche Zeit zu einem Abschluss führen würde, wird First Majestic das Schiedsgericht ersuchen, die Aussetzung aufzuheben, woraufhin das APA-Schiedsverfahren wieder aufgenommen wird.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, darunter die Goldmine Jerritt Canyon. Das Unternehmen ist derzeit dabei, diese Mine wieder in Betrieb zu nehmen.

First Majestic ist stolz darauf, eine eigene Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu besitzen und zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Gussbarren, Münzen und Medaillen können online unter www.firstmint.com zu einigen der niedrigsten verfügbaren Aufschläge erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"gezeichnet"

Keith Neumeyer, CEO

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder Chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements beruhen, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen des Managements sowie seiner Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des Abschlusses der Einigung zwischen First Majestic und der mexikanischen Regierung über den langjährigen Steuerstreit im Zusammenhang mit PEM vor Ende 2026; des Antrags von First Majestic auf Verlängerung der vorübergehenden Aussetzung des APA-Schiedsverfahrens; sowie des Antrags von First Majestic an das Schiedsgericht, die Aussetzung des APA-Schiedsverfahrens aufzuheben. Diese Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie "suchen", "rechnen mit", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "vorhersagen", "prognostizieren", "Potenzial", "Ziel", "beabsichtigen", "könnten", "dürften", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen, wie Pandemien, auf unsere Betriebe und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; soziale und arbeitsrechtliche Unruhen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetze, Regeln oder Vorschriften sowie deren Anwendung und Durchsetzung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Rekultivierungskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

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