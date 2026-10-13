Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG



13.10.2026 / 16:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.10.2026 Kursziel: 2,40 EUR (zuvor: 2,20 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Strategische Mehrheitsübernahme stellt sinnvolle Verstärkung dar



MS Industrie hat jüngst eine strategische Mehrheitsübernahme in Südosteuropa gemeldet, die das Produktions- und Kundennetzwerk des Konzerns u.E. sinnvoll ergänzt.



Mehr als eine verlängerte Werkbank: Per Anfang Oktober übernahm die 100%ige Tochtergesellschaft MS XTEC GmbH 51% der Anteile an der IDAS d.o.o. mit Sitz in Mol (Serbien), die übrigen 49% bleiben im Besitz des bisherigen Gesellschafters und Unternehmers Jovan Pejic. IDAS fokussiert sich seit mehr als 55 Jahren auf die Präzisionsfertigung und produziert mit aktuell rund 190 Mitarbeitern hochpräzise Metallkomponenten, Industriemodule und Baugruppen, vor allem für die pharmazeutische Verpackungs- und Prozessindustrie. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das u.E. profitable Unternehmen Umsatzerlöse i.H.v. 8,5 Mio. EUR. Mit IDAS erhält MS XTEC neben Trossingen und Charlotte (USA) einen dritten Fertigungsstandort und erweitert gleichzeitig das Fertigungsspektrum und die Kundenbasis. So war MS XTEC bislang vor allem auf die automatisierte Serienfertigung ausgerichtet, während IDAS auf kleinere Stückzahlen und eine kundenspezifische Präzisionsfertigung spezialisiert ist. Mit der Pharma-, Verpackungs- und Prozessindustrie kommen zudem neue Kundenbranchen hinzu. Die strategische Mehrheitsübernahme schließt somit eine 'Fähigkeitslücke' von MS XTEC, die ihre Kunden fortan vom ersten Prototypen über die Kleinserie bis hin zur Großserie und am Ende des Produktlebenszyklus' auch im Ersatzteilbereich versorgen kann. IDAS wiederum profitiert von Synergien in der Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen insbesondere in der DACH-Region und den USA. Den Kaufpreis beziffern wir auf einen niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Betrag (MONe: 1,5 Mio. EUR).



Auch organisch robustes H2 erwartet: Wir bilden die Konsolidierung von IDAS per Anfang Oktober in unserem Modell ab und gehen auch organisch von einer positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr aus. Hierfür sprechen neben dem bis zuletzt hohen Auftragsbestand (30.06.: 81,7 Mio. EUR) von MS XTEC auch die insgesamt solide Absatzentwicklung von Großkunde Daimler Trucks in Europa (+3% yoy) sowie Scania (+3% yoy) und MAN (-1% yoy). Dies verdeutlicht u.E., dass sich der drastische Preisanstieg beim Diesel bislang nicht übermäßig negativ auf die LKW-Konjunktur auswirkt. Vielmehr dürfte dieser angesichts des in der EU sehr hohen LKW-Flottenalters von inzwischen rund 14 Jahren (Quelle: ACEA) zum Teil sogar Investitionsanreize setzen. Dass sich die H2-Vorjahresbasis bei MS Industrie mit 69,3 Mio. EUR Umsatz und leicht negativem EBITDA (-0,2 Mio. EUR) zudem noch sehr schwach zeigte, sollte den erwarteten positiven Newsflow noch verstärken.



Fazit: Mit einer u.E. strategisch sinnvollen Übernahme schließt MS Industrie eine Lücke im Fertigungsspektrum und gewinnt neue Kapazitäten und Vermarktungsfelder für die weitere Diversifizierung des Geschäfts. Trotz eines verzögerten Kurssprungs rangiert die Aktie nach wie vor deutlich unter ihrem Buchwert. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung und setzen das Kursziel nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells wieder auf 2,40 EUR herauf.







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