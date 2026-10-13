Die IVU Traffic Technologies AG (ISIN: DE0007448508) hat einen Auftrag gewonnen, der zeigt, wie eng Software und Verkehrswende inzwischen zusammenhängen. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben dem Unternehmen den Zuschlag für das Betriebshofmanagement ihrer neuen Elektrobus-Standorte erteilt, wie IVU am 13. Oktober 2026 mitteilte. Die BVG ist Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen und befördert mit Bussen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Fähren jedes Jahr mehr als eine Milliarde Fahrgäste. Im Zuge der Umstellung ihrer Busflotte auf Elektroantrieb entstehen in Marienfelde und Treptow-Köpenick zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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