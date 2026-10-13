Für die Entwickler von großen Speicherprojekten geht es derzeit um viel. Am 18. September 2026 wurde die Konsultation zu den AgNes-Festlegungen der Bundesnetzagentur beendet. Die Behörde wertet nun etwa 1000 Eingaben aus und wird die Festlegungen, soweit aus ihrer Sicht erforderlich, überarbeiten. Für Entwickler von Großspeicherprojekten verbleibt damit die entscheidende Frage: In welcher Form müssen die von der Bundesnetzagentur gewünschten Bestellverträge für Komponenten abgeschlossen werden, um die Anforderungen an eine finale Investitionsentscheidung zu erfüllen? Denn nur dann kann das betreffende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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