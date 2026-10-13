Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Vorwürfen der SPD zum Umgang mit der zurückgetretenen Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) widersprochen.
In der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag habe er gesagt, er weise die Angriffe entschieden zurück, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf mehrere Teilnehmer. Er werde "unlautere Behauptungen" des Koalitionspartners nicht hinnehmen, sagte Merz demnach weiter. Konkreter wurde er laut den Teilnehmern nicht.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte der Union zuvor schwere Vorwürfe gemacht. Der Umgang mit Bas, die nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten war, sei "unmenschlich" gewesen, sagte Schwesig.
Zugleich drückte Merz in der Fraktion bei den anstehenden Reformen aufs Tempo. "Ich werde Verzögerungen nicht akzeptieren", soll der Kanzler ebenso gesagt haben.
In der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag habe er gesagt, er weise die Angriffe entschieden zurück, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf mehrere Teilnehmer. Er werde "unlautere Behauptungen" des Koalitionspartners nicht hinnehmen, sagte Merz demnach weiter. Konkreter wurde er laut den Teilnehmern nicht.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte der Union zuvor schwere Vorwürfe gemacht. Der Umgang mit Bas, die nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten war, sei "unmenschlich" gewesen, sagte Schwesig.
Zugleich drückte Merz in der Fraktion bei den anstehenden Reformen aufs Tempo. "Ich werde Verzögerungen nicht akzeptieren", soll der Kanzler ebenso gesagt haben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur