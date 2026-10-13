Die Schaeffler-Aktie steht deutlich unter Druck. Seit ihrem Hoch im Mai bei rund 11 € befindet sich der Kurs in einem anhaltenden Abwärtstrend. Am Dienstag verliert das Papier weitere -2,7% und notiert bei 5,84 €. Die vorläufigen Quartalszahlen belasteten. Doch rechtfertigen die jüngsten Geschäftsentwicklungen den Kursrückgang? Und bietet sich auf dem aktuellen Niveau eine Einstiegschance? Einmalige Sonderkosten belasten Bei der Bekanntgabe der vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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