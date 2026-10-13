Die Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0100) hat am 13. Oktober 2026 vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen einmalige Sonderbelastungen von rund 240 Millionen Euro in der Sparte E-Mobilität, davon etwa 220 Millionen Euro im dritten Quartal. Gleichzeitig bestätigt der Vorstand um Klaus Rosenfeld die Prognose für das laufende Jahr und die Mittelfristziele für 2028. Der Konzernumsatz lag nach neun Monaten bei 17,5 Milliarden Euro und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 17,7 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten, also der operative Gewinn im Verhältnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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