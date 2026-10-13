Quantenchips entstehen in hochspezialisierten Fabriken, und wer dort einen eingespielten Partner hat, gibt ihn ungern her. D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099) hat deshalb die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Fertiger SkyWater Technology verlängert. Der neue Vertrag läuft über mehrere Jahre. Pikant daran: SkyWater gehört inzwischen zu IonQ, einem direkten Konkurrenten im Quantensektor. Zehn Jahre gemeinsame Werkbank: Die Partnerschaft hat eine lange Geschichte. Seit rund einem Jahrzehnt ist SkyWater an der Herstellung der supraleitenden Technik von D-Wave beteiligt. Das Team im Werk in Minnesota ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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