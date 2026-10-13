Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) hat zum Auftakt der Berichtssaison im Gesundheitssektor ordentliche Zahlen vorgelegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg um knapp sechs Prozent auf gut 25 Milliarden Dollar und traf damit die Prognosen. Zudem hob das Management den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an. Trotzdem gab die Aktie vorbörslich nach. Der Grund steckt im Detail der beiden großen Sparten. Pharma zieht den Karren: Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wuchs um fast acht Prozent. Besonders gefragt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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