New York - An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt. Erneute Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung, sodass die wichtigsten Aktienindizes leicht nachgaben. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.534 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.802 Zähler nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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