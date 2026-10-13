Die Visa-Aktie ist derzeit nicht zu stoppen. Nachdem der Kurs des Kreditkartenriesen bereits zum Wochenauftakt auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, geht es auch am Dienstag weiter bergauf. Was treibt die Visa-Aktie momentan unaufhörlich nach oben und sollten Anleger auf dem historischen Höchststand überhaupt noch investieren? Grünes Licht in China Die Visa-Aktie profitiert dieser Tage von einer Nachricht, deren gewaltiges Potenzial noch gar nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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