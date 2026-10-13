Eschborn (ots) -Agentic AI entwickelt sich zu einer der wichtigsten Management-Innovationen der kommenden Jahre. Dr. Frank Fehler, Executive Vice President und Deutschlandchef von HCLTech, erläutert, wie Unternehmen KI-Pilotprojekte in messbare wirtschaftliche Ergebnisse überführen und Produktivitätssteigerungen von 20 bis 40 Prozent erzielen. Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels und des globalen Wettbewerbsdrucks steht für viele Unternehmen die Skalierung von KI ganz oben auf der Agenda.In Softwareentwicklung, IT Operations, Service Management und datenintensiven Analyseprozessen entstehen heute bereits nachweisbare Geschäftswerte. "Der Gamechanger ist, mit KI ganze Geschäftsprozesse neu zu denken, und damit Business Impact in einer völlig anderen Größenordnung zu schaffen", so Dr. Fehler. Als konkretes Beispiel nennt er ein Projekt mit einem führenden globalen Nutzfahrzeughersteller im Bereich Aftermarket Parts Sales: Gemeinsam mit HCLTech wurde der gesamte End-to-End-Prozess neu gestaltet - von der Teileidentifikation und dem Datenabgleich über Margen- und Pricing-Logik bis hin zum Bid Management. Das Ergebnis: zehnmal mehr Sales-Volumen, 300 Prozent mehr gewonnene Ausschreibungen und eine Reduzierung der Angebotsbearbeitungszeit von fünf Wochen auf fünf Tage.Unternehmen, die Agentic AI erfolgreich skalieren, unterscheiden sich laut Dr. Fehler grundlegend von jenen, die in Pilotprojekten verharren. Erfolgreiche Unternehmen definieren konkrete wirtschaftliche Ziele, investieren konsequent in Daten, Prozesse und Fähigkeiten und verankern KI fest in ihrer Unternehmensstrategie. Sie betrachten Agentic AI als umfassendes Transformationsprogramm, nicht als isoliertes Technologieprojekt.Ein zentrales Hindernis auf dem Weg zur produktiven KI-Nutzung liegt dabei weniger in der Technologie selbst als in der organisatorischen Transformation. Klare Governance-Strukturen, Datenschutzkonformität, definierte Verantwortlichkeiten und ein frühzeitiges Change Management sind entscheidend. Dr. Fehler empfiehlt, hybride Organisationen aus Menschen und digitalen Mitarbeitern aufzubauen und möglichst schnell zu skalieren.Die Frage der menschlichen Kontrolle bleibt dabei zentral. "Entscheidend ist, welche Entscheidungen wir Maschinen überlassen und wo der Mensch verantwortlich bleibt", betont Dr. Fehler. Er plädiert für das Prinzip "Human in Ownership and Control": Menschen behalten die Verantwortung für Strategie, Governance sowie ethische und rechtliche Fragen, während KI-Entscheidungen vorbereitet und Prozesse ausführt.Sein konkreter Rat an Vorstandschefs: Nicht mit zahlreichen Use Cases beginnen, sondern zwei oder drei Prozesse wählen, bei denen der wirtschaftliche Effekt klar messbar ist. Verantwortlichkeiten, Datenzugriff und Erfolgskriterien sind vor dem Start zu definieren - die Skalierung muss von Tag eins an mitgedacht werden.Über HCLTechHCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in der digitalen Transformation, Cloud-Services, Engineering und KI. Das Unternehmen begleitet internationale Industrieunternehmen bei ihren Transformationsprogrammen und unterstützt sie dabei, technologische Innovationen in messbare Geschäftsergebnisse zu überführen. In Deutschland verantwortet Dr. Frank Fehler als Executive Vice President und Deutschlandchef unter anderem den Ausbau des KI-Geschäfts von HCLTech.Weitere Informationen über HCLTech unter: www.hcltech.comPressekontakt:N: Elka GhudialE: Elka.Ghudial@hcltech.comOriginal-Content von: HCLTech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179094/6370542