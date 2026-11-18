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HCLTech und Cohere schließen Partnerschaft zur Entwicklung und Bereitstellung souveräner KI



18.11.2026 / 00:15 CET/CEST

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NOIDA, Indien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und Cohere , ein führender Anbieter von souveräner KI für Regierungen und regulierte Branchen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um souveräne KI-Lösungen für Unternehmen und Regierungen zu entwickeln und bereitzustellen. Mit dieser Vereinbarung wird HCLTech zu einem der bevorzugten globalen Systemintegrator-Partner von Cohere in Kanada und Deutschland, zwei der wichtigsten globalen Schwerpunktmärkte von HCLTech. Souveränität prägt in beiden Ländern die Art und Weise, wie Unternehmen und Regierungen KI einsetzen, und HCLTech bringt eine starke lokale Präsenz sowie die Fähigkeiten zur Anwendung seiner fortschrittlichen KI-Lösungen mit, gestützt durch seine KI-Labore, den etablierten Kundenstamm und die Umsetzungsstärke. Die beiden Unternehmen streben eine weltweite Ausweitung der Partnerschaft an. Die Partnerschaft vereint die souveränen KI-Plattformen und -Modelle von Cohere - darunter North, die Flaggschiff-Plattform für agentische KI - mit der Fachkompetenz von HCLTech im Bereich Professional Services sowie den durchgängigen, fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, die Lösungen für physische KI und industrielle KI umfassen. Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen branchenspezifische KI-Lösungen, die präzises, risikobewusstes Abrufen und Schlussfolgern mit domänenangepassten Modellen kombinieren. Diese Lösungen werden in der vom jeweiligen Kunden bevorzugten Umgebung bereitgestellt, um Anforderungen hinsichtlich Datenstandort, Sicherheit und regulatorischer Vorgaben zu erfüllen. Die Entwicklung wird zunächst in den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Fertigung beginnen, mit Anwendungsfällen wie der rechtsraumbezogenen Schadensbegutachtung, der sicheren Analyse sensibler Finanzdaten und dem schnelleren Zugriff auf technische Dokumentation. "Unternehmen sollten sich nicht zwischen den Vorteilen der KI und der Kontrolle über ihre Daten entscheiden müssen. Unsere Partnerschaft mit HCLTech wird Kunden dabei helfen, komplexe, branchenspezifische Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig ihre Anforderungen an Sicherheit, Governance und Datenhoheit zu erfüllen", sagte Phil Blunsom, Chief Technology Officer bei Cohere. "Durch die Kombination der souveränen KI-Technologie von Cohere mit der Branchenexpertise und den globalen Bereitstellungsfähigkeiten von HCLTech erleichtern wir es Unternehmen und Regierungen, über das Experimentierstadium hinauszugehen und echte betriebliche Herausforderungen in großem Maßstab zu lösen." "Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI ist die Fähigkeit, diese verantwortungsbewusst und mit integrierten Kontrollmechanismen, Vertrauen und Datenhoheit einzusetzen, für Unternehmen und Regierungen zu einer strategischen Notwendigkeit geworden", sagte Vijay Guntur, Chief Technology Officer und Head of Ecosystems bei HCLTech. "Gemeinsam mit Cohere werden wir souveräne KI-Lösungen entwickeln und bereitstellen, die branchenführende KI-Innovation und Umsetzung im Unternehmensmaßstab für Kunden bieten, die KI-Fähigkeiten benötigen, die auf ihre Daten, Fachgebiete und betrieblichen Anforderungen abgestimmt sind, und wir werden KI unternehmensweit integrieren, um nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen." "Kanada steht an der Spitze der KI-Innovation und macht souveräne KI zu einer strategischen Priorität", sagte Dave Chopra, Executive Vice President und Canada Country Head bei HCLTech. "Durch die Kombination der auf Souveränität ausgerichteten KI-Plattform von Cohere mit der lokalen Präsenz und den globalen Bereitstellungskapazitäten von HCLTech werden wir Unternehmen dabei unterstützen, KI vertrauensvoll einzuführen, und damit unser langjähriges Engagement für Kanada bekräftigen." Beide Unternehmen verfügen über die Zertifizierung nach ISO 42001, dem internationalen Standard für KI-Managementsysteme, was den Kunden die Gewissheit gibt, dass eine verantwortungsvolle Governance in der gesamten Partnerschaft verankert ist. Informationen zu HCLTech HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 230.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digitalisierung, Ingenieurwesen, Cloud und Software bereitstellt, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Life Sciences und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter (CPG), Mobilität sowie den öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis September 2026 auf insgesamt 14,8 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen dazu, wie wir Fortschritt für Sie beschleunigen können, finden Sie auf hcltech.com . Informationen zu Cohere Cohere wurde 2019 gegründet und ist ein führender Anbieter von "souveräner KI" für regulierte Branchen und Regierungen. Das Unternehmen ermöglicht es Organisationen, ihre KI-Systeme selbst zu besitzen, zu betreiben und zu verwalten - mit größerer Kontrolle über ihre Daten, Infrastruktur und Bereitstellung. Unsere All-in-One-Plattform bietet maximale Sicherheit, Datenschutz und Flexibilität bei der Bereitstellung in öffentlichen und privaten Clouds, lokalen Umgebungen sowie vollständig isolierten Systemen. Cohere hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in San Francisco, London, New York, Berlin, Montreal, Ottawa, Singapur, Paris, Tokio, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Seoul, von wo aus das Unternehmen Kunden weltweit betreut. Weitere Informationen finden Sie unter cohere.com . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: HCLTech Meredith Bucaro, Amerika - meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, Europa - elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, Asien-Pazifik - james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Indien, Naher Osten & Afrika - nitin-shukla@hcltech.com Cohere Patrick Allen, Communications Manager, Cohere - press@cohere.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hcltech-und-cohere-schlieWen-partnerschaft-zur-entwicklung-und-bereitstellung-souveraner-ki-302942937.html



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