Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 ist nach zwei Gewinntagen in Folge wieder etwas unter Druck geraten. Der Eurozonen-Leitindex drehte am Dienstag nach einem positiven Handelsstart ins Minus und schloss 0,55 Prozent tiefer bei 6.167,01 Punkten. Als Belastung erwiesen sich leichte Kursverluste in New York und der weitere Anstieg des europäischen Gaspreises. Ausserhalb der Euroregion grenzte der SMI anfängliche Gewinne deutlich ein und ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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