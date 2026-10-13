Berlin - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) pocht auf die Einführung einer Zuckersteuer.



"Die Zuckersteuer auf Süßgetränke ist überfällig: Sie stärkt die Prävention, schützt die Gesundheit und entlastet die Krankenkassen", sagte VZBV-Vorständin Ramona Pop. "Sie ist kein Instrument zur Haushaltssanierung, sondern eine Investition in die Gesundheit der Menschen."



Wer behaupte, Ernährung sei allein Privatsache, verkenne die Realität. "Unsere Ernährungsentscheidungen werden maßgeblich davon beeinflusst, welches Angebot wir vorfinden", so Pop. "Die Zuckersteuer ist ein notwendiger Schritt für mehr Gesundheit. Sie muss jetzt kommen." Die Koalition aus CDU/CSU und SPD müsse endlich liefern.



Zuvor hatten sich Landesagrarminister der Union gegen die Einführung einer Zuckersteuer gestellt. Sie fürchten sinkende Erlöse für Landwirte und setzen laut der "Welt" stattdessen auf "Ernährungsbildung, Eigenverantwortung, Aufklärung und Innovation".



Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied sprach sich gegen die Zuckersteuer aus. Rukwied, der im Aufsichtsrat von Südzucker sitzt, behauptete einerseits, das Ernährungsverhalten werde nicht durch zusätzliche Abgaben gesteuert, und warnte zugleich vor sinkenden Erlösen für die landwirtschaftlichen Betriebe.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eine Besteuerung gesüßter Getränke. Durch die Einführung einer solchen Steuer könnten die Risiken für Übergewicht, Adipositas und Diabetes gesenkt werden. Die Steuer müsse dafür sowohl die gesundheitlichen Belastungen durch den Konsum zuckerhaltiger Getränke als auch die kulturellen Gegebenheiten eines Landes widerspiegeln.





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