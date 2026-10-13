Vatikanstadt - Papst Leo XIV. ist am Dienstag in der Gemelli-Klinik in Rom erfolgreich an der Lunge operiert worden. Das berichtet das Nachrichtenportal des Heiligen Stuhls, Vatican News.



"Die Operation wurde erfolgreich, innerhalb des erwarteten Zeitrahmens und wie geplant durchgeführt, und der Heilige Vater ist in sein Zimmer zurückgekehrt", teilte demnach das Pressebüro des Heiligen Stuhls mit.



Der Papst hatte kurzfristig angekündigt, dass er sich demnächst einer Lungenoperation unterziehen werde. "Kürzlich haben die Ärzte bei einigen Kontrollen einen begrenzten Knoten in meiner Lunge festgestellt", sagte er nach dem Mittagsgebet auf dem Petersplatz am Sonntag. "Er wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt und ist gut lokalisiert. Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht und ihrem Rat folgend habe ich mich zu einer Operation entschlossen, um ihn entfernen zu lassen."



Leo XIV. ist seit dem 8. Mai 2025 der Bischof von Rom und als Papst Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sowie Staatsoberhaupt des Staates der Vatikanstadt. Er wurde als Nachfolger des im April 2025 verstorbenen Papst Franziskus im vierten Wahlgang zum Papst gewählt.





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