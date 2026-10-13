Googles neuestes KI-Sprachmodell verlässt die geschlossene Testphase und zieht in die offizielle App des Anbieters ein. Die neuen Funktionen beim Programmieren und bei der Fehleranalyse haben für die Anwenderschaft jedoch einen erhöhten Preis. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Mountain View stellt das Sprachmodell Gemini 4 Argon ab sofort in seiner eigenen App bereit. Wie Google in einem Blogbeitrag mitteilt, richtet sich das Angebot ausschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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