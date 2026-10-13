Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Planung und Koordination von Lieferketten, gab heute bekannt, dass eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende dritte Quartal angesetzt wurde. Die Telefonkonferenz findet am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time statt und wird von Razat Gaurav, Chief Executive Officer, sowie Herb Yeh, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer, geleitet; im Anschluss folgt eine Frage-und-Antwort-Runde. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 4. November 2026, veröffentlichen.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

DATUM: Donnerstag, 5. November 2026

ZEIT: 8:30 Uhr Eastern Time

WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/703967106

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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